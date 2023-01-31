معبد الأقصر يشهد حفل افتتاح الدورة الـ 12 لمهرجان السينما الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - يشهد معبد الأقصر حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي سينطلق يوم 4 فبراير ويستمر حتي 9 من نفس الشهر ، ويرفع شعار " السينما خلود الزمان "، وسيكرم المهرجان هذا العام نجوم السينما الأفريقية منهم : بيدرو بومينتا ، منصور صورا واد ، هالة صدقي ، محمد رمضان ، هشام نزيه، واختارت إدارة المهرجان دولة السنغال والسينما السنغالية ضيف شرف الدورة .

تتلقي 10 أفلام مصرية قصيرة دعما من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الثانية عشرة من خلال مشروع " فاكتوري"، ويأتي ذلك إدراكًا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية في المنطقة.

كانت قد اختارت لجنة تحكيم المشروعات المكونة من المخرج أمير رمسيس وندي دوماني مؤسسة مهرجان عمان ،والناقد احمد شوقي 10 مشروعات من عدد كبير من المشاريع تقدم للحصول علي الدعم والمشروعات التي فازت هي : "علي يقابل الأشباح" إخراج ضحى حمدي، " ألو " إخراج فاطيما الريس ، " جذور بنية " إخراج احمد الشيبيني ،عند الكشك اخراج بسنت غنيمي، "محترم" إخراج عبده سمير، "الجمعية" إخراج نورهان عبدالسلام، " تريسيكل " إخراج محمد عبدالعزيز ، "دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم" اخراج سيف الله هاني ، "ممنوع الوقوع أو الانتظار" إخراج عمرو جودة ، " فرار " إخراج الشمندي ، وإدارة الورشة الرئيسية في "فاكتور" للخبير الثقافي لويز كورادازي "البرازيل ".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والأثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ، ويراس المهرجان ومن مؤسسيه السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري .