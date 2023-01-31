شكرا لقرائتكم خبر عن "أخي فوق الشجرة" يتصدر الإيرادات بـ 405 آلف جنيه و"اتنين للإيجار" يتذيل الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم أخي فوق الشجرة قائمة الإيرادات اليومية، محققا أمس الاثنين إيرادات بلغت 405 ألف و203 جنيه، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

بينما احتل فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل المرتبة الثانية، حيث حصد أمس 382 ألفا و568 جنيها في شباك التذاكر، وهو من بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

أما فيلم "المطاريد" احتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات، محققا أمس 252 ألفا و798 جنيها، وهو من بطولة أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

كما حصد فيلم شلبي أمس إيرادات بلغت 233 ألفا و13 جنيها، بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

واحتل فيلم "اتنين للإيجار" المركز الخامس والأخير في قائمة الإيرادات اليومية، إذ أنه لم يحقق أمس سوى 97 ألفا و216 جنيها، وهو بيومى فؤاد، محمد ثروت، إيمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى، وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.