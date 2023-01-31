هالة صدقي بالزي الأصلي للفلاحة المصرية في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 03:54 مساءً - شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها بمقطع فيديو من كواليس تصويرها لمسلسل “جعفر العمدة” التي تشارك في بطولته .

نشرت هالة صدقي مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت به وهي تسير وسط أرض زراعية مرتدية زي الفلاحة المصري “الملس” .

قالت هالة صدقي في الفيديو: “هنا ده مزروع كرنب .. إيه رأيكم في الزي الوطني بتاعنا، ده زي الفلاحة المصري الملس مش حاجة تاني” .

تابعت: “بصوا شفتوا الشجر وجماله .. احنا في الشتا ومفيش أحلى من الكرنب، واللي عايز احجزله كرنب، وده برتقال طالع هناك اهو .. كل سنة وانتو طيبين” .

فيما كتبت الفنانة هالة صدقي في تعليقها على مقطع الفيديو: “ده الزي الأصلي للفلاحة المصرية ، حد عايز كرنب” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى .

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين من بينهم: محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر وغيرهم .