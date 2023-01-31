كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 03:54 مساءً - شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها بمقطع فيديو من كواليس تصويرها لمسلسل “جعفر العمدة” التي تشارك في بطولته .
نشرت هالة صدقي مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت به وهي تسير وسط أرض زراعية مرتدية زي الفلاحة المصري “الملس” .
قالت هالة صدقي في الفيديو: “هنا ده مزروع كرنب .. إيه رأيكم في الزي الوطني بتاعنا، ده زي الفلاحة المصري الملس مش حاجة تاني” .
تابعت: “بصوا شفتوا الشجر وجماله .. احنا في الشتا ومفيش أحلى من الكرنب، واللي عايز احجزله كرنب، وده برتقال طالع هناك اهو .. كل سنة وانتو طيبين” .
فيما كتبت الفنانة هالة صدقي في تعليقها على مقطع الفيديو: “ده الزي الأصلي للفلاحة المصرية ، حد عايز كرنب” .
يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى .
ويضم المسلسل نخبة من الفنانين من بينهم: محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي بالزي الأصلي للفلاحة المصرية في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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