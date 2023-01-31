شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة دفاعية لروما من البريميرليج في آخر أيام الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الكرة الأول بنادي روما الإيطالي من الحصول على واحدة من الصفقات الدفاعية خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الجاري بعد أن ضم مدافع فريق نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

صفقة دفاعية لروما من البريميرليج في آخر أيام الميركاتو الشتوي

وقال موقع “ توتو ميركاتو ويب ” أن فريق نادي روما تعاقد بشكل رسمي مع مدافع ليدز يونايتد الاسباني دييجو لورينتي.

وأضاف أن روما قد قام بتسجيل عقد اللاعب في رابطة الكالتشيو ليصبح لاعب رسمي في صفوف كتيبة جوزيه مورينيو.

وتابع الموقع أن النجم صاحب التسعة وعشرين عامًا سوف ينضم لصفوف فريق نادي روما على سبيل الاعارة مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم".

دييجو لورينتي لاعب روما الجديد

يُذكر أن روما سبق وأن اعلن يوم أمس الاثنين رحيل لاعبه ماتيس فينا لصفوف نادي ليدز يونايتد لمدة ستة أشهر على سبيل الاعارة مع وجود بند يتيح احقية الشراء.