شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الونش الحلقة 42..القبض على ميرهان حسين ورجب يهددها بعد مقتل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 42 من مسلسل "مشوار الونش" بطولة النجم محمد رجب، الذى يعرض على قناة cbc، أحداثاً مختلفة، حيث علم حسن الونش – محمد رجب بمقتل زوجته كاميليا – دانا الحلبى، وحاول أن يفك الأجهزة الطبية من جسمه، حيث إنه تعرض للضرب المبرح من قبيل عصابة سليم البيض، ولكن سيطر عليه الأطباء وأعطوه حقنة مهدئة، كما وجهت النيابة العامة له تهمة مقتل زوجته بسبب مسدسه الذى وجدوه بجانب جثة زوجته .

ومع تتابع الأحداث، علمت سارة زوجة محمود عبد المغنى، بخير وفاة صديقتها كاميليا، وانهارت من البكاء والحزن، حتى شعرت بغصة كبيرة في القلب وتعرضت للاغماء في الحال، كما اصدرت النيابة العامة قرارا بالقبض على نوارة زوجة الونش الثانية .

يعرض مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، على قناة الحياة يوميًا من الأحد للخميس ويعرض الساعة 9 مساء ويعاد عرضه الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.