شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كوميديا كريم محمود عبد العزيز وحاتم صلاح بتوقيع بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم محمود عبد العزيز، بفيديو من كواليس تصوير فيلم " شلبى"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر كريم في الفيديو وهو يستمع لنصائح المخرج بيتر ميمى ومعه الفنان حاتم صلاح قبل تصوير المشهد، وكتب كريم على الفيديو قائلا:"من كواليس تصوير فيلم شلبى".

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم محمود عبد العزيز والمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قد طرحا مؤخرا أغنية ترويجية جديدة لفيلم شلبي، جاءت بعنوان "فين الضحكة" والتي تجمعهما لأول مرة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى،

أغنية صابر بفيلم شلبي

حققت أغنية "صابر" التى طرحها صناع فيلم "شلبى" ضمن الخطة الدعائية للفيلم، نجاحا كبيرا، غناء بطل العمل كريم محمود عبد العزيز والطفلة سيليا سعد.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.