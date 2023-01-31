فخامة ورقي لا مثيل له: لأول مرة جولة في منزل تامر حسني وبسمة بوسيل.. لن تصدق ماذا وضعوا به من الداخل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:45 مساءً - لا تتوانى المغربية بسمة بوسيل عن نشر تفاصيل حياتها الخاصة بعالم الموضة عبر السوشيال ميديا، وهي تعتبر من الشهيرات اللواتي ينشرن صوراً وفيديوهات من داخل منازلهن التي تتميز بالفخامة والبساطة في آن معًا.

انتقينا لكم بعض هذه الصور التي تظهر “بوسيل” وزوجها النجم تامر حسني، وهما في منزلهما في مصر، لنستكشف منها بعض من عناصر الديكور التي تميّزه.

منزل تامر حسني وبسمة بوسيل

وتميل بسمة في اختيارها لديكور وأثاث المنزل، إلى خامة الجلد، حيث يظهر واضحَا حبها للجلد من خلال ملابسها أيضاً.

حيث اختارت بسمة بوسيل صالوناً من الجلد الأسود مع طاولة معدنية ذات طابع مودرن. واللافت أنها وضعت أغطية من الفرو الأبيض على الأرائك، لإضفاء جو من الفخامة والدفء على المكان.

المنزل من الداخل

لا يحب تامر حسني مشاركة جمهوره بصور خاصة له أو لعائلته على عكس زوجته بسمة، ومن القليل أن نشاهد لـ تامر صورة من داخل أو خارج منزله، واستطعنا ايجاد هذا الفيديو الذي صوره في احدى المرات خلال تلبيته تحد له علاقة بدعوة خيرية من أحد الأصدقاء، ومع ذلك لم يقم تامر بكشف تفاصيل من ديكور منزله، واكتفى بتسليط الصورة على وجهه، واظهار لوحتين وضعتا على حائط الغرفة التي أطلّ من خلالها.

تامر من أمام منزله

كان تامر قد شارك متابعيه صورة له من أمام منزله، أطلّ من خلالها بستايل رياضي، وتظهر في الصورة فخامة المنزل من الخارج، والذي يحيط به سور وبوابات حديد من كل الزوايا، بالاضافة الى وجود الكثير من النباتات والأشجار الخضراء التي تعطي شكلًا جميلاً، دون أن ننسى طبعًا وجود الأشجار المثمرة في الحديقة .

المرايا عنصر أساسي في الديكور

دائمًا ما يقوم تامر حسني بالتقاط صور “سيلفي” له من أمام مرآة المدخل وهو بلوك رياضي، حتى أنه قام بالتقاط صورة من المكان نفسه لدى زيارة الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته ايمان الباني له في منزله.

كذلك تقوم بسمة بالتقاط الكثير من الصور لها من أمام المرايا الموزعة في المنزل، ووجدنا صورة لها من أمام كونسول فضي موجود في مدخل المنزل.

أثات أنيق في الخارج

أثاث الخارج لا يقل فخامة وأناقة عن أثاث الداخل، فقد اختارت بسمة مفروشات باللون البيج تتناسب مع المادة التي صممت منها الكراسي، بالاضافة الى مفروشات بقماش رمادي وخشب جمع بين الأبيض ولون الخشب الطبيعي.

ويلعب أثاث الحدائق دورا مهماً في رسم ملامح المكان وخلق أجواء ساحرة بين ثنايا الحدائق المنزلية، فهو المكان الذي يلجأ إليها المرء بغية البحث عن الاسترخاء والهدوء والتمتع بجمال كل قطعة في الحديقة بعيدا عن الضوضاء والتوتر.

قصة حب تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان تامر حسني روى خلال أحد البرامج التليفزيونية قصة حبه لزوجته المغربية بسمة بوسيل، وكيف تعرف عليها،

وكشف تامر حسني أنه التقى لأول مرة بزوجته خلال حفله بالمغرب، ضمن مهرجان “موازين”، وأنه التقى بها كإحدى المعجبات، وأطلعته على دفتر صغير احتفظت بصوره داخله، منذ أن كانت صغيرة، مشيرًا إلى أنها كانت تكتب على كل صورة كلمات رومانسية وكأنه زوجها المستقبلي أو حبيبها.

وأضاف النجم تامر حسني، أن زوجته التي شاركت من قبل في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” في موسمه السادس، واحتلت المركز الثاني من بين المتسابقين، كانت تكن له طاقة حب كبيرة قبل معرفتها به، وكانت تحلم بالغناء فقط لكي تتقرب منه.

وعن تعامل زوجته مع المعجبات، أكد أنها تحاول أن تتقبل الجميع؛ إلا أنها في بعض الأوقات تغار وتبدأ تتساءل عن الفتيات اللائي يظهرن بجانبه في الحفلات أو الأفراح، ولكنه يحاول أن يحتوي الأمر، مؤكدا أن “بسمة” تتمتع بذاكرة قوية جدا وتتذكر أغلب المعجبات؛ إذا شاهدتهن أكثر من مرة معه.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، فى 2012، وأنجب منها ابنتين، تاليا وأمايا، وولدًا اسمه آدم.

فارق العمر بينهما

كثيراً من الناس لا يعرفون العمر الحقيقي للفنان المصري ​تامر حسني​ الذي يُعد واحداً من أهم الفنانين الشباب في مصر والعالم العربي، حيث يبلغ من العمر 44 عاماً، وليس كما يبدو في الثلاثين من عمره، وذلك بفضل شكله وإطلالاته اللذان يساعدانه كثيراً لكي يبدو أصغر سنًا، بالإضافة إلي التعديلات التجميلية الواضحة التى خضع لها في السنوات الأخيرة .

إما عن العمر الحقيقي لزوجته، مصممة الأزياء المغربية “​بسمة بوسيل​” فهنا تأتى المفاجأه، حيث أنها تصغره بـ 14 عاماً ، لأنها دخلت عالم الفن وهي تبلغ من العمر 17 عاما فقط، وذلك عبر مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” الموسم السادس الذي تم عرضه في عام 2009، نفس العام الذي التقت فيه بزوجها الفنان تامر حسنى، ولأن شهرتها بدأت مبكراً ظن البعض حينها انها في منتصف العشرينات، ولكن الحقيقة أن عمرها الحالي هو 30 عاماً.

شائعات الطلاق تطارد الثنائي

وأثار الثنائي جدلًا واسعًا في شهر شباط (فبراير) الماضي، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، وتليها شائعات ارتباط تامر حسني بـ جليلة المغربية بعدما أعلنت عن ارتباطها دون الكشف عن هوية العريس، ولكنها وضعت في الخلفية أغنية لتامر حسني.

وكعادته رد تامر حسني على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صورة تجمعه ببسمة، وعلّق قائلا: “مع زوجتي حبيبتي”.

كما انتشرت خلال الشهور الماضية شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته، حيث ردت بسمة بوسيل على الأنباء التي انتشرت حول انفصالهما، وارتباطه بفتاة تدعى يارا.

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير “فيلم بحبك” والذي جمعه مع هنا الزاهد، فرح الزاهد، هدى المفتي، وغيرهن من الفنانين وهو من تأليفه وإخراجه.

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