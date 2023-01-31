رنا رئيس عن هذا الفنان: “بحبك حب رباني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:45 مساءً - أعربت الفنانة رنا رئيس عن حبها وتقديرها للفنان ماجد الكدواني وامتنانها لما تعلمته منه خلال مشاركتها له بطولة مسلسل “موضوع عائلي”، والذي لعبت به دور ابنته .

نشرت رنا رئيس مجموعة من الصور لعدة مشاهد جمعتها بماجد الكدواني عبر حسابها على موقع “انستجرام، وكتبت في تعليقها عليها: “بحبك حب رباني” .

تابعت: “شكرا علي كل حاجة حلوة .. شكراً علي التشجيع وعلي الذكريات الحلوة .. شكراً علي كل حاجة اتعلمتها من حضرتك بقصد أو من غير .. كلام الدنيا مش هيكفي .. كلمة شكراً لا تكفي” .

يذكر أنه انتهى مؤخرا عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي” عبر منصة شاهد الالكترونية .

وشارك في بطولة “موضوع عائلي 2” كلا من: ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، رنا رئيس، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمين وافي وفؤاد محسن .