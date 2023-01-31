“طلبها قبل وفاته بيومين” .. عماد رشاد يكشف باكيا عن أمنية لم تتحقق لفاروق الفيشاوي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:45 مساءً - كشف الفنان عماد رشاد عن تفاصيل علاقة الصداقة التي جمعته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي لأكثر من 50 عاما، والأمنية التي طلبها الأخير قبل وفاته بيومين ولم يتمكن من تحقيقها .

قال عماد رشاد خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي إن الفنان فاروق الفيشاوي طلب منه أن يحجز له في (جيم) قريب من بيت “رشاد” لرغبته في إنقاص وزنه، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان لديه أمل في الشفاء .

تابع: “الدكتور كان قال إنه قبل مرحلة الغيبوبة على طول هيبقى شديد العصبية، فمحدش يتعامل معاه إلا أقرب واحد ليه، فقالوله يبقى عماد رشاد” .

أضاف متحدثا عن قدرته في تهدئته: “أخش ألاقيه واقف وحواليه 3 دكاترة وبيزعق للكل، أخش تعالا في إيه، هات إيدك وأطلع على السرير ونام وأهدى” .

وبسؤاله عن وصية فاروق الفيشاوي له، أجاب: “أهم حاجة عنده كان عايز يتطمن على عمر بالذات، أحمد كان وقف على رجليه .. في آخر 3 شهور الصعبين دول كان بيفكر نعمل إيه لعمر” .

واصل الفنان عماد رشاد كاشفا عن رأيه في الفنان أحمد الفيشاوي: “ممثل هايل وبيعبر عن جيله 100%، هو جيله كده باللي فيه بالظبط” .

وكان قدر حل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي في 25 يوليو 2019 عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان .

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