شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داوود يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "يحيى" تمهيدًا لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المخرج ماندو العدل عن وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية فيلم «يحيي» الذي يخوض بطولته نخبة من الفنانين، والذي كان يحمل اسم «الملحد» تمهيداً لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة .

وشارك المخرج محمد العدل صورة له برفقة الموسيقار راجح داوود من داخل كواليس تسجيل الموسيقى التصويريه للفيلم عبر فيس بوك، وعلق قائلا: "مع الموسيقار الكبير راجح داوود ومهندس الصوت ياسر أنور، من تسجيل الموسيقي التصويريه لفيلم يحيي، شرف عظيم يا دكتور راجح والله".

ينتظر الجمهور عرض فيلم يحيى التي تم تغيير اسمه من الملحد لـ يحيى، والفيلم مترقب من الجمهور بسبب القضية التي يناقشها وهي تناول فكرة التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتأثير ذلك على المجتمع.

ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم، أحمد حاتم، تارا عماد، صابرين، شيرين رضا، محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد السلكاوي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

الفيلم يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان ، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.