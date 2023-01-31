هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة عاندت أهلها وتزوجت من خارج دينها وأصيبت بطلق ناري.. لن تصدق من تكون!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 12:51 مساءً - تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة قديمة لنجمة شهيرة من مرحلة طفولتها، وقيل أنها تحمل الجنسية السوريّة؛ كما وصفوها “بالمتمردة” منذ نعومة اظافرها.

انها الفنانة السورية ديمة قندلفت، التي نُشرت صورة نادرة لها وهي مازلت طفلة في السنوات الأولى من عمرها

ونالت صورتها إعجاب مجموعة كبيرة من النشطاء، حيث أن ملامحها كانت جميلة وطبيعية في تلك المرحلة العمرية.

صورة نادرة من طفولة الفنانة “ديمة قندلفت”

بدايتها مع الغناء وشغفها بالتمثيل

ولدت الفنانة ديمة قندلفت في العاصمة السورية دمشق في 3 يناير عام 1979م، من أم لبنانية، والتحقت بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، امتلكت صوت عذب أهلّها للعمل كمطربة في فرقة “جوقة الفرح”، وبعدها انتقلت للعمل في فرقة “قوس قزح”، بعد ذلك لفرقة “سفر”، وعرض التلفزيون السوري أغاني الفرقة، بعد شغفها بالتمثيل قررت “قندلفت” تعزيز الموهبة بالدراسة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أول عمل مسرحي لها هو “أغنية القمر”، ثم انطلقت لتقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، ولقبها النقاد والمخرجين بلقب “جوكر الدراما المصرية”.

أعمال ديمة قندلفت

ديمة قندلفت لها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية: ومن أبرز أفلامها: علاقات عامة – باب الحديد – الأمانة – العاشق – مريم – الأم. ومن مسلسلاتها: أبيض أبيض – قمر شام – صرخة روح – حدث في دمشق – قانون ولكن – هومي هون – ملوك الطوائف – عصي الدمع – ما ملكت أيمانكم – 24 قيراط – أحمر – شبابيك – بعقة ضوء – قناديل العشاق وغيرها من الأعمال الرائعة.

ديما قندلفت تتعرض للتنمّر بسبب زوجها

وكانت قد تعرضت ديمة قندلفت لكم هائل من السخرية والتنمر بعدما قامت بنشر صورتها مع زوجها همام الجزائري، الناشط السياسي ووزير الاقتصاد السوري السابق، الذي تزوجته مدنيًا عام 2015، وعلق بعض الجماهير تعليقات سخيفة حيث قالوا أن سبب زواجهما هو حبها للمال فقط، كما استخدم بعض روّاد السوشيال ميديا الكوميك الذي كان يقال من قبل على الفنانة ياسمين صبري «شكلوا بيضحكها»، فيما علق البعض أن التعليقات قاسية وجارحة ومثل هذه التعليقات هي التي تدفع الفنانين إلى إخفاء حياتهم الشخصية.

ديمة قندلفت: عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني

كشفت ديمة قندلفت عن معارضة والدتها لدخولها مجال التمثيل، قائلة إنها عاندت أهلها، وتحديداً والدتها، في هذا الأمر، كما عادت وعاندت أهلها في زواجها من رجل من ديانة أخرى، كونها هي مسيحية، وزوجها مسلم.

وأكدت قندلفت في تصريحات تلفزيونية أن هذا العناد الذي اتبعته في حياتها، هو الذي رسم شخصيتها الحالية، معقبة بأن هذا لم يخلق لها مشاكل، بخاصة أنها تنتقد نفسها بقسوة، حال وقعت في خطأ من ناحية الاختيار أو المشاهد التمثيلية، لكنها على عكس ذلك لم تستطع تحديد مشهد معين ترى أنه الأهم في مسيرتها، أو أشادت فيه بينها وبين نفسها.

ولفتت ديمة قندلفت إلى أنها تشبه والدها في الشكل والمضمون، حيث أخذت ملامح وجهه، كما أخذت منه صفة ”الصبر“، إضافة إلى العديد من الصفات التي أخذتها من والدتها، مؤكدة أنها تتقن اللهجة اللبنانية بشكل جيد بسبب إمضائها وقتا طويلا في بيروت.

أصيبت بطلق ناري!

من المواقف الصعبة التي تعرضت لها ايضًا ديمة قندلفت في حياتها هو إصابتها بطلق ناري في كواليس مسلسلها “الاجتياح” ما أدى لتآكل جزء من ذقنها، وقالت عن الأمر إنه كاد يفقدها مستقبلها الفني.

موقف محرج في JOY AWSRDS بسبب أنغام

من ناحية أخرى، تصدرت الفنانة السوريّة ديمة قندلفت محركات البحث خلال الأيام الماضية خاصة بعد إحراجها هي ومواطنها الفنان سامر المصري من قبل الفنانة أنغام اثناء تسليمها جائزة افضل مطربة في JOY AWARDS.

في ختام الحفل كانت ديمة وسامر مسؤولي تسليم جائزة ”المطربة المفضلة” للفنانة أنغام لكن الرد كان غير متوقع منها بعد أن تسلمت الجائزة وقالت ” كنت منتظرة أبو ناصر ” تركي آل الشيخ” يسلمني ياها بس مش مشكلة ليسود الصمت بعدها لثواني قليلة بين الجميع، ثم أكملت حديثها بشكر القائمين على هذا الحدث.

وتعرضت النجمة أنغام للهجوم والإنتقادات الحادة بسبب ما وُصف بـ”سوء التصرف” و”قلّة الاحترام” للنجمين سامر المصري وديمة قندلفت، بعد تسليمها جائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى في حفل Joy Awards،

من جهتها، تجاهلت أنغام الضجة الحاصلة بسبب تصرفها على المسرح وانتقادات الجمهور لها، حيث اعتبر أن ما قالته حمل الكثير من “قلّة الاحترام” و”التزلف”.

مسلسل “ستيلتو”

وفي الدراما، تألقت النجمة السورية ديمة قندلفت في “مسلسل ستيلتو” الذي عرض مؤخرًا في الـ9 مساءً على قناة MBC4، وقبلها بيوم على تطبيق شاهد VIP.

ويحكي العمل قصة 4 نساء و4 رجال، يجتمعون بعد سنوات طويلة، ما يؤدي إلى فتح صفحات الماضي وما تحمله من مشاكل ووقائع سابقة في طفولتهم، ضمن إطار من التشويق والإثارة.

أما بما يتعلق في معنى اسم المسلسل “ستيليتو”، فأشار أبطاله إلى أن ستيليتو يعني الكعب العالي أو الخنجر.

مسلسل “ستيلتو” بطولة كاريس بشار ، ديما قندلفت ، ريتا حرب، ندى أبو فرحات ، بديع أبو شقرا ، سامر المصري ، قيس الشيخ نجيب ، كارلوس عازار ، نور علي، ميشال حوراني، نوال كامل، أمل طالب وغيرهم.

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