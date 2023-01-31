شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيي 3 حفلات احتفالا بعيد الحب فى لبنان وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد فؤاد لإحياء حفلا غنائيًا ضخما في العاصمة الألمانية برلين لأول مرة خلال مشواره الفني يوم الجمعة 17 من فبراير المقبل، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن دخول السيدات مجانا، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها جمهوره.

محمد فؤاد

كما يحيي فؤاد حفلين غنائيين ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب في العاصمة اللبنانية بيروت يبدأها حفل يوم 11 فبراير المقبل، والحفل الثاني يوم 13 من نفس الشهر.



محمد فؤاد

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

وقدم محمد فؤاد مؤخراً كليب "سلام" من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد والتي قدمها مؤخرا، وحققت اقبال جماهيري كبير.

من ناحية أخرى، احتفل النجم محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".