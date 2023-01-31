شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيندي ويليامز نجمة Laverne & Shirley عن 75 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت سيندي ويليامز الممثلة التي اشتهرت بدورها في المسلسل التليفزيوني الكوميدي Laverne & Shirley في السبعينيات، إذ قالت ليزا كرانيس ​ مساعدتها في تصريحات صحفية إن وفاتها جاءت بعد مرض قصير، مضيفة أنها توفيت "بسلام" عن عمر 75 عاما في لوس أنجلوس.

لعبت ويليامز دور البطولة مع بيني مارشال في المسلسل الكوميدي Laverne & Shirley الذي استمر من 1976 إلى 1983 وكانت جزءًا من البرنامج التلفزيوني Happy Days مجسدتان دور امرأتين عازبتين يعملان في مصنع جعة في ميلووكي في الخمسينيات من القرن الماضي.

أعمال سيندي ويليامز

قبل أن تظهر سيندي ويليامز لأول مرة في الدور الذي من شأنه أن يحدد مسيرتها المهنية ، تم اختيارها في فيلم جورج لوكاس American Graffiti ، الذي صدر عام 1973، وحصلت على ترشيح لأفضل ممثلة مساعدة من جوائز الاكاديمية البريطانية للأفلام، في العام التالي، شاركت في فيلم فرانسيس فورد كوبولا The Conversation.

كما جسدت ويليامز دور الأميرة ليا في فيلم "حرب النجوم" ، وفي وقت لاحق من حياتها المهنية، كانت السيدة ويليامز نجمة ضيفة في برامج تلفزيونية شهيرة مثل Law and Order: SVU .

قالت ويليامز ذات مرة عن شخصيتها: " أنا نوعا ما متفائلة، طيبة القلب، مكبوتة، مزاجية، محبة للمرح". وأضافت: "لقد رأيت شخصيتي دائمًا على أنها تعاني من هذا الخوف".