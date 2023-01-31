لن تصدق أن لديه نجل بعمر الشباب!!.. شاهد “محمد حسن شاكوش” للمرة الأولى.. وتعرّف على خطيبته وعدد زيجات والده! – صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:48 صباحاً - تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، محركات البحث مؤخرًا وذلك بعد احتفاله بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور لعدد كبير من أصدقائه والفنانين.

ولكن المفاجأة هي احتفال حسن شاكوش، بخطوبة نجله “محمد”، قبل احتفاله بخطبته هو بأيام قليلة، ونشر نجل حسن شاكوش، الذي عرف نفسه عبر “إنستجرام”، على أنه نجل حسن شاكوش ومدير أعماله، ونشر صورًا وفيديوهات من حفل خطبته.

نجل حسن شاكوش

ونشر نجل حسن شاكوش فيديو من حفل خطبته، وعلق عليه قائلا:” لما أبوك يبقى حسن شاكوش روح تخطب”، وظهر فيه يغني وي مع مغني المهرجانات الشهير على أغنيته “حبيبتي”.

من جهته علّق محمد نجل حسن شاكوش، على خطبة والده ووجه له التهنئة قائلًا: “الف مبرروك يا ابويا وربنا يتمملك علي خيرر يارب ياحبيبي واشيل عيالك يارب يا حبيب قلبي وربنا يخليك ليا واشوفك مبسوط دايما يا رب”.

واعتاد محمد شاكوش نشر العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعه بوالده الفنان حسن شاكوش منذ صغره، ووصفه بالعديد من الألقاب منها الأب والأخ والصديق والخال.

زيجات حسن شاكوش

وكشف مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن عدد زيجاته السابقة، أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة» والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، مشيرا إلى أنه تزوج مرتين فقط. وأنه يبحث عن “بنت الحلال” بحسب تعبيره.

خطوبة حسن شاكوش

من ناحية أخرى، احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته مساء الجمعة، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني، وخطيبته تدعى ريم طارق وهي صديقة البلوجر فرح شعبان زوجة علي غزلان.

وظهرت خطيبة حسن شاكوش في حفل الخطوبة مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيج ومنقوشًا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى حسن شاكوش بدلة باللون الرمادي الداكن وقميصًا باللون الأبيض.

عمر كمال يهنىء شاكوش بالخطوبة

وأحيا مؤدي المهرجانات عمر كمال الحفل، حيث ظهر في مقطع فيديو كان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وهو في وصلة رقص مع زميله حسن شاكوش وخطيبته ريم، على أنغام أغنية بحبك.

كما رقص حسن شاكوش وخطيبته ريم على أغنية «بنت الجيران» الذي كان يغنيها معهما عمر كمال، في أجواء من الاحتفالات مع العائلة والأصدقاء، حيث حضر الحفل البلوجر فرح شعبان زوجة البلوجر المصري علي غزلان، ويتضح أنها صديقة مقربة للعروسة، حيث ظهرا معًا في العديد من الصور والفيديوهات، وحرصت الأولى على تهنئة العروسة في أكثر من منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وفي أول تعليق لـ حسن شاكوش بعد خطبته، نشر صورة له رفقة خطيبته ريم طارق عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وكان أعلن عمر كمال عن خطبة حسن شاكوش، عندما نشر صورة من حفل الخطوبة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي.

خطوبة شاكوش السابقة

على جانب آخر، احتفل حسن شاكوش سابقًا بخطبته على جارته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في يونيو عام 2020، وكانت بحضور أهل العروسين فقط؛ نظرًا للإجراءات الوقائية التي كانت مفروضة حينها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنه سرعان ما أعلن انفصاله عنها بعد أقل من شهر.

مواصفات خطيبة حسن شاكوش

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في لقاء سابق له عن المواصفات التي يبحث عنها في زوجته، وشريكة حياته المستقبلية.

وقال الفنان حسن شاكوش في لقاء مع برنامج “عرب وود”: “بدور حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة شبه أمي”.

وأوضح شاكوش: “البنات اليومين دول بتوع بابي ومامي، والبنات اللي بتشوفيهم على تيك توك الأيام دي هات 2000 جنيه عشان خارجة مع أصحابي، وهات 3000 جنيه عشان رايحة الساحل”.

واستكمل:”أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص، باظ خالص، مش عايز أرجع ألاقيها في شرم هقولها خليكي في شرم مع أصحابك”.

ونفى “شاكوش” مؤخرًا تقليده للنجم محمد رمضان في ستايل أغنياته وملابسه أيضًا موضحًا أنه يعتبره بمثابة شقيقه.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

أحدث أغنيات حسن شاكوش

وفي سياق آخر، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرا، فيديو كليب أحدث أغنياته “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب“.

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

كما طرح شاكوش مؤخرًا أغنية “حنيلي” من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية “حبيبتي” التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

الخليج 365

الخليج 365