فنانة شهيرة تكشف إساءة بلقيس فتحي لها أمام الملأ.. ماهو سر الخلاف بينهما؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:48 صباحاً - أثارت الفنانة والإعلامية أروى اليمنية الجدل حول علاقتها بمواطنتها الفنانة بلقيس فتحي بعد أن كشفت عن رفض الأخيرة إلقاء التحية عليها خلال حفل الموريكس دور المقام في دبي.

وأوضحت أروى اليمنية خلال لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي اللبناني رودولف هلال عبر قناة LBC الفضائية أن بلقيس فتحي لم تسلم عليها رغم صعودها على المسرح للتكريم، مشيرة إلى أنها لا تعلم سبب ذلك.

أروى تتحدث عن خلافها مع بلقيس فتحي

وأوضحت أروى اليمنية خلال لقاءها التلفزيوني أن بلقيس فتحي لم تسلم عليها رغم صعودها على المسرح للتكريم، مشيرة إلى أنها لا تعلم سبب ذلك.

وقالت أروى اليمنية: “بلقيس حتى في الموريكس دور ما سلمت علي على المسرح أسالها أحلام جت لحد عندي وسلمت علي”.

ولفتت إلى أنها لم تنتبه للأمر حتى لفت نظرها البعض إلى ما قامت به بلقيس فتحي، قائلة: “الناس هي اللي قالت لي أنا حتى ما انتبهت كنت بقدم الموريكس دور في دبي ولكن السلام لله”.

وأوضحت أروى أنها حاولت الإيماء لها برأسها لكنها تجاهلت الأمر، متابعة: “ما لقيت رأكشن يمكن أنت متوترة الله أعلم مكن ما تبي تسلم أحلام كانت في مكانها وبعد م اتكرمت جت عندي وسلمت علي وكل النجوم”.

وأكدت أنه لا يوجد تواصل بينهما ولا يربطها به شيء، رافضة توجيه رسالة لها من خلال البرنامج بعد طلب مقدم الحلقة منها توجيه رسالة إلى بلقيس فتحي.

وعلقت أروى اليمنية قائلة: “لا أريد أن أوجه رسائل إلى أي أحد، ليه بدي وجه رسائل لأحد”، رافضة الحديث عن سبب الخلاف بينهما.

أروى اليمنية تكشف فضل السعودية عليها

ورفضت أروى اليمنية القول بأنها تبرأت من اليمن قائلة: “لا ما أسمح لك حتى تقولها معروفة أني يمنية وأنا أكتر واحدة الناس عارفين أني بساند اليمن وبساند المواهب اليمنية وقادرة على غناء اللون اليمني ببراعة وأتحدى أي حد في هذا الموضوع”.

وأكدت أنها تدين بالفضل في ظهورها وتحقيق الشهرة والنجاح إلى السعودية وليس اليمن قائلة: “اليمن من أول ما طلعت للحين ما لها فضل عليا، الفضل في وجود أروى هي السعودية ولما أقول هذا ما يعطيني حد فلوس هذا اعتراف صريح أول أغنية وأول ظهور كان في السعودية”.

وأشارت أروى اليمنية أنها ترفض الاتهامات التي ستوجه لها بمحاولة مجاملة السعودية بعد هذا الحديث قائلة: “السعودية مش محتاجة أطلع أقول هذا أنا واحدة أصيلة يعترف بفضل السعودية عليا وأتحدى أي حد يقول إن اليمن له فضل عليا وياما عملت حفلات في اليمن ببلاش”.

من هي أروى اليمنية؟

ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

إنطلاقتها الفنية

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

زوج أروى اليمنية

زوج النجمة اللامعة أروى اليمنية هو رجل الأعمال اللبناني عبد الفتاح المصري الذي يشغل منصب مدير الإنتاج في مجموعة MBC السعودية حيث تزوجا في أكتوبر 2011 وبعد عام من زواجهما أنجبت ابنتهما الوحيدة وأطلقوا عليها اسم نورا ويذكر أن السيد عبد الفتاح المصري يملك إحدى الشركات الرائدة في الإنتاج التلفزيوني، أما قرار ربطه بالنجمة أروى لم يكن ذلك من حافز اللحظة، بل تم التقاطه بعد قصة حب طويلة جمعت قلوبهم معًا.

حساب أروى اليمنية على انستقرام

أروى اليمنية لها حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يليها أكثر من مليون وتسعمائة ألف متابع لأنها تمتلك حسابًا ضمن حسابات المشاهير عادة ما تستخدم أروى الحساب لنشر أحدث إطلالاتها حيث تشعر أنها تألقت في خطوة للتفاعل المباشر مع متابعيها ومعجبيها ويمكن لمحبي الفنانة أروى متابعة آخر التطورات في حياتها الشخصية والمهنية من خلال زيارة الصفحة الشخصية على انستجرام موقع الكتروني””.

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