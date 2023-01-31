شكرا لقرائتكم خبر عن "الأصلى" يكلل نجاحات ريهام عبد الغفور الأخيرة ويمنحها البطولة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة ريهام عبد الغفور أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "عائلة الأصلى" الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على قناة dmc خلال شهر فبراير المقبل، ليككل العمل نجاحات ريهام عبد الغفور الأخيرة في الدراما ويمنحها البطولة المطلقة الأولى، بعدما قدمت العديد من الأدوار البارزة والتي نالت عليها اشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

مسلسل الأصلى بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

واستطاعت ريهام عبد الغفور خلال الأشهر الماضية فرض اسمها كواحدة من أبرز الفنانات على الساحة الفنية وأصبحت حديث الجمهور على السوشيال ميديا، بعدما قدمت أدواراً صعبة وميمزة وذلك خلال أعمال "وش وضهر" من 10 حلقات مع اياد نصار، و"منعطف خطر" من 15 حلقة مع باسل خياط وباسم سمرة، و"الغرفة 207" مع محمد فراج، وحالياً "ازمة منتصف العمر" من 15 حلقة مع كريم فهمى.

وعلى مستوى السينما، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة، والفيلم تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.