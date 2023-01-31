شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفلاً غنائيًا في دبى يوم 19 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير يوم 19 فبراير المقبل حفلاً غنائيًا بالتزامن مع احتفالات عيد الحب بدبى حيث يقدم الكينج فيها باقة مميزة من أغانية الشهيرة القديمة والحديثة منها الليلة يا سمرا وشجر اللمون وفى عشق البنات وحدوتة مصرية ويا بنت يام مريلة كحلى وعلى صوتك وأنا رايق وغيرها من الأغانى

محمد منير

قال الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية إنه يعانى من دور برد، موضحا: "عندى برد ولكني جيت عشان جمهوري اللي بحبه"، وبعدها أشعل حفله بأغنية "للى" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واعتذر الكينج محمد منير لجمهوره خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام داخل دار الأوبرا المصرية قائلا: "اعذروني أنا بقوم أقف وأقعد، وجاي علشان أبسطكم"، وردد الجمهور: "الكبير كبير بنحبك يا منير".

ورحب الكينج محمد منير بأعضاء فرقته الموسيقية خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقال: "صديق عمري فتحي سلامة رجع لي، كما أرحب بكل الحضور والوزراء والسفراء".

وقال الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية إنه يتنفس جمهوره الحبيب.