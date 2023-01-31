كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 يناير 2023 12:50 صباحاً - تقدم الفنان المصري، حسن يوسف، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه قناتين على “يوتيوب” بالإساءة له ولزوجته الفنانة شمس البارودي.
ومن بين الأخبار الكاذبة التي تضمنها البلاغ، خبر تحت عنوان “طلاق حسن يوسف وشمس البارودي” بعد 50 سنة زواج.
وذكر البلاغ أن هاتين القناتين لم تكتفيا بنشر أخبار كاذبة فحسب، بل نشرتا بعض الصور المسيئة للفنان وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة الإساءة لشمس البارودي.. حسن يوسف يتقدم ببلاغ عاجل دفاعا عن زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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