شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "لف وارجع تانى" يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبد الله .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع فيلم "لف وارجع تاني" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، بحضور فريق العمل، وذلك أثناء تصوير مشاهد الفيلم داخل فيلا بالحزام الأخضر، والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبد الله ومحمد رضوان .

وفي سياق متصل انتهى فريق "لف وارجع تاني" من تصوير حوالي 85% من الفيلم، ويسعى فريق الفيلم للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيداً لعرضه.

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم "لف وارجع تاني" من تأليف ورشة بره الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبد الله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.