شكرا لقرائتكم خبر عن عماد رشاد لـ"واحد من الناس": عائلة شلش والعطار والسبع بنات الأقرب إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان عماد رشاد ذكريات بدايته الفنية، مؤكدا أن أول سهرة تليفزيونية كانت مع الأستاذ محمد فاضل بقوله: "أخدت فيها 12 جنيه"، وأشار إلى أن تجربته مع الفوازير كانت رائعة وممتعة، موضحاً أن النجمتين نيللى و شريهان قامتان فنيتان كبيرتان، وأنه استفاد من المخرج الكبير فهمى عبد الحميد، لافتا إلى أن نيللي تلقائية، لكن شريهان أكاديمية ومنظمة شغلها".

وعن تجربته بمسلسل "أهلا بالسكان" قال: "كل مشاكل العمارة كانت حقيقية علشان كده الناس حبت المسلسل أوى".

وتطرق أثناء حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" إلى الأعمال المفضلة عنده بقوله: "مسلسل "عائلة شلش" مع صلاح ذو الفقار وليلي طاهر، ومسلسل العطار والسبع بنات مع القدير نور الشريف، وكان لى موقف لا أنساه خاصة، أن دوري لما قرأته كان دور رئيسى أمام نور الشريف وكان شريرا فقلت للأستاذ محمد النقلي أنا هغير فى الدور لأنى مقدرش أقعد 30 حلقة أقرف نور الشريف، الناس تقتلنى فى الشارع، ده نور الشريف، وكمان هنعمله شرير ابن امه فى قالب كوميدى شوية، وأيضا دورى مع الفنانة يسرا فى مسلسل "أحلام سعيدة" كان دور هايل ومتميز جدا وقريب من قلبى".