شكرا لقرائتكم خبر عن عماد رشاد يكشف لـ"واحد من الناس" اللحظات الأخيرة فى حياة الراحل فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان عماد رشاد عن الفترة الأخيرة فى حياة فاروق الفيشاوى، مؤكدا أنها كانت صعبة جدا لإحساسه بالهزيمة من مرض السرطان، وقال: "كان قوي ومفيش حاجة فى الدنيا تهزمه، وكان عنده أمل إنه يتعافى، وقال لى قبل وفاته بيومين يلا بقى احجز لى فى جيم عندك علشان انزل جسمى.

وأضاف رشاد، إن الأطباء قالوا إنه سيصاب بنوبة عصبية شديدة قبل الوفاة ولازم التعامل معاه يكون بحرص، وكنت آخر واحد قبل خروج روحه لله، وآخر اسم نطقه فاروق الفيشاوى كان اسمى وميل دماغه على كتفى وتُوفى.

وعلى جانب آخر أشار رشاد إلى أنه شارك مع الفيشاوي في مسرحيات هاملت ومسرحيات كتير.