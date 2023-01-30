شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد على موسى: خضعت لعدة تحاليل نتيجة تعرضى لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائي أحمد علي موسى تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرا لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله بقيت كويس وحاليا أتواجد بالمنزل، وخضعت لعدة تحاليل ستظهر نتيجتها غدا، وكل اللي يجيبه ربنا كويس".

وعلق مؤخرا الشاعر أحمد علي موسى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه بلاش يا جماعة تزعلوا على أى شىء زيادة عن اللزوم أنا كنت متضايق جدا وزعلان جدا وقعدت أفكر في كلام معين كتير جدا وآدى النتيجة ضعف في عضلة القلب، وكنت هموت فعليا الحمد لله أولا وأخيرا وشكرا لكل الناس اللي اهتمت واتصلت تطمن أنا روحت البيت الحمد لله بالسلامة".

وشارك مؤخرا الشاعر أحمد على موسى في كتابة عدد من الأغانى مع كبار المطربين، منهم: الهضبة عمرو دياب وراغب علامة ومصطفى قمر وأصالة وتامر حسنى ورامى صبرى وغيرهم.