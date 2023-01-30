شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يطرح أحدث أغانيه "هقول واسمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديدة بعنوان "هقول واسمع"، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان أحمد بتشان طرح مؤخراً أغنية "ماجاش منك" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

كما طرح من قبل أغنية أخرى بعنوان، «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز» و«هاي واي».

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير اكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.