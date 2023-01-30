شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يتدرب على الملاكمة بيده اليسرى استعدادًا لفيلمه Giant أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم المصري العالمي مينا مسعود للعب دور البطولة في فيلم الدراما الرياضية القادم Giant، والمستوحى من حياة بطل الملاكمة اليمني البريطاني نسيم حامد، حيث من المقرر أن يتدرب مينا على الملاكمة بيده اليسرى، خاصة أن مينا بالأساس يمارس لعبة الملاكمة ولكنه يستخدم يده اليمنى، وهو ما يلزمه بالتدريب على استخدام اليد اليسرى ليستطيع تجسيد حامد على الشاشة والذي كان يستخدم يده اليسرى ومن المقرر أن يسافر مينا إلى إنجلترا لتصوير الفيلم في أبريل المقبل.

يلعب مينا مسعود دور نسيم حامد، الذي حمل عدة ألقاب عالمية في وزن الريشة في مسيرته الاحترافية التي استمرت 10 سنوات ، بما في ذلك ألقاب WBO وIBF وWBC.

الفيلم يركز على صعود حامد من الفقر إلى الغنى وهو طفل، حيث ينتمي لعائلة من المهاجرون اليمنيون من الطبقة العاملة، ويشارك في إنتاج الفيلم النجم سيلفستر ستالون.

أسلوب الملاكمة لحمد غير تقليدي وقد اشتهر أيضًا بدخلته للحلبة على سجادة طائرة ، وإعادة تمثيل الفيديو الموسيقي لمايكل جاكسون لأغنية "Thriller".

وفي سياق مختلف ينتظر مينا مسعود عرض فيلم "فى عز الظهر" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، ويخوض مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر من خلال الفيلم ويشاركه البطولة إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.