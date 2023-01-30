شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق فى حفل معبد الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بابنته بعد عزفها في حفل الأوركسترا الإيطالي بمعبد الأقصر مؤخرًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل حيث نشر عدة صور من الحفل التى عكست تألقها خلال فعاليات الحدث، وعلق عليها بكتابة: "مريم تعزف في معبد الأقصر مكان عظيم وموسيقي عظيمة وعرض يروج لمصر الحبيبة التي تستحق الأفضل دائمًا".



احمد ابو زهرة على فيس بوك

وكان الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة كشف في وقت سابق إنه تم إصدار تصريح لإحياء حفل الأوركسترا الإيطالي بمعبد الأقصر، وذلك بعد الإعفاء الكامل للحفل من أي رسوم، وذلك بقرار من مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك دعما للسياحة المصرية.



صور من الحفل

واشتهرت مريم أبو زهرة بموهبتها في العزف بصورة كبيرة، خاصة مع ظهورها من قبل في برامج تليفزيونية عكست موهبتها، حيث تعد إمتداداً لعائلة فنية نظراً لأن جدها هو الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.