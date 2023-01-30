شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: أحمد زكى كان صاحب دور صلاح السعدنى فى "أرابيسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوته المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تديرها المذيعة بسنت الحسيني، عن مسلسل "أرابيسك" قائلا: "أهم عوامل نجاح أرابيسك أسامة أنور عكاشة وهو كان صديق عزيز جدا ليا، وكنا بنسهر سوا وبيقرا لنا الأعمال اللي بيكتبها وفي مرة قرا لنا أرابيسك واتمنيت أعمله، بعد سنتين لما عملت سهرة تحت الملاحظة وبعمل فوازير شريهان، طلبني وروحت له لقيته كاتب 5 حلقات وقال لي أنت اللي هتخرجه أنت مخرج مهم، وكنت خايف وقتها، وسيناريو أسامة أنور عكاشة مفيش حرف أو كلمة تنفع تتعدل او تتشال والشخصيات اللي عاملها تجنن".

وأضاف جمال عبد الحميد: حصل بيني وبين أسامة أنور عكاشة اختلاف في اختيار ممثلة لشخصية، أنا كنت حابب هدي سلطان وبعشقها كممثلة، وهو كان مرشح ممثلة أخرى مش هقول اسمها هي توفيت خلاص بس أنا أقنعته بهدي سلطان؛ لأن أنا كان مهم بالنسبة ليا إن الممثل اللي هيعمل الشخصية يكون هي بالظبط، وأنا كنت بعمل بروفات شهر قبل التصوير".

وتابع جمال عبد الحميد: كنت حابب أجيب أحمد زكي وييجي يعمل دور أحمد السعدني، وكان موافق، بس كان بيصور عبد الناصر وقال لي نستناه يخلص الفيلم، وأسامة قال لي لا مش هانستني علشان عايزه يتعرض في رمضان، ورشحنا أسماء كتير بس أنا بشوف صلاح السعدني ممثل جبار ومن أهم الممثلين في مصر، وابتدينا أنا وصلاح وأبو بكر عزت نروح الورش بتاعة الأرابيسك ونشوف إزاي عايشين وقعدنا 10 أيام بنروح يوميا".

واستطرد: هدي سلطان وفريد شوقي كانوا أصدقائي وهي ممثلة عبقرية كانت تكلمني وأول ما الديكور خلص أخدت معاها شنطة وسألتني فين غرفتي ولبست لبس هي مفصلاه بنفسها وشرحت لها كل حاجة، وحطيت سماعتين في أذنيها وفضلت أكتر من ساعتين بتمشّى في الديكور قالت لي يلا بينا نمشي فقلت لها انتي بتعملي ايه، قالت لي إنها مسجلة المشاهد بصوتها وبتسمعه وسط الديكور، ودي حاجة مشوفتهاش في أي ممثل".

وأشار إلى أن صلاح السعدني أهلاوي ويعشق الأهلي ومش بيفوت مباراة للأهلي، وجيبتله صغير يشوف الماتش وهو بيشتغل، وكان بيمسك المشهد مهما كان عدد صفحاته يشوفه ويرمي الورق وكل كلمة هي لبست في راسه".

ويعتبر المخرج جمال عبد الحميد من أهم المخرجين المصريين الذين قدموا أعمالا تلفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال من بينها، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "علي بابا والأربعين حرامي ضمن سلسلة ألف ليلة وليلة"، مسلسل "ريا وسكينة"، كما قدم فوازير رمضان مع الفنانة نيللي في فوازير "عالم ورق ورق ورق"، وفوازير أخرى مع الفنانة شريهان وكانت بعنوان "حاجات ومحتاجات".