شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: نيللى رشحتنى للفوازير والصحافة هاجمتنا وشريهان فاتحة بيوت كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوته المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تديرها المذيعة بسنت الحسيني، عن تعاونه مع نيللي وشريهان في الفوازير، قائلا: "علاقتي بفهمي عبد الحميد علاقة قوية كنت بأعشقه وكان عبقري، ولما توفي حزنت جدا لأنه صاحبي".

وأضاف: بعد وفاته كلمني عمار الشريعي وقال لي هتعمل فوازير؟ رفضت في البداية لأني ما كنتش عاوز آخد مكانه، ووافقت لما قال لي إن نيللي هي اللي مرشحاني، وجِبت ابن عبد الحميد فهمي يشتغل معايا مساعد، ودخلنا نشتغل كل اللي بيشتغلوا معانا في الفوازير كارهيني أنا ونيللي، لأنهم كانوا بيعشقوا فهمي عبد الحميد والصحافة شتمتنا وقتها".

وتابع: "أول مرة وإحنا في رمضان أروح أفطر في البيت، وكلمني ممدوح الليثي وسألني فين الحلقة وقال لي مش لاقيينها، روحت علي التيلفزيون جري وقت الفطار وفعلا ملقتهاش وطلعت حلقة تانية وسبحان الله الحلقة دي كانت السبب في نجاح الفوازير بطريقة غريبة".

وعن تعاونه مع شريهان في فوازير "حاجات ومحتاجات"، قال جمال عبد الحميد: "ممدوح الليثي كان عاوزني أكمل في الفوازير ورفضت وبعدها بفترة قال لي شريهان عاوزاك معاها في فوازير، وكنت خايف عليها وقتها بسبب الاستعراض لأن الفوازير كانت بعد الحادثة بتاعتها".

وتابع جمال عبد الحميد: "شريهان اختي الصغيرة وكنت بروح أطمن عليها باستمرار، وهي إنسانة جميلة وللعلم هي فاتحة بيوت كتير جدا وبتعمل في رمضان مائدة رحمن، مشيرا إلى أنه كان سيجمعهما مسلسل بنت من شبرا، ولكن إصابتها بالسرطان اضطرها للسفر للعلاج.

يعتبر المخرج جمال عبد الحميد من أهم المخرجين المصريين الذين قدموا أعمالا تلفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال من بينها، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "علي بابا والأربعين حرامي ضمن سلسلة ألف ليلة وليلة"، مسلسل "ريا وسكينة"، كما قدم فوازير رمضان مع الفنانة نيللي في فوازير "عالم ورق ورق ورق"، وفوازير أخرى مع الفنانة شريهان وكانت بعنوان "حاجات ومحتاجات".