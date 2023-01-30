جمال عبد الحميد: فاروق الفيشاوي عمل بروفات على زيزينيا وأسامة أنور عكاشة استبدله بالفخراني

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوته المقامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتي تديرها المذيعة بسنت الحسيني، عن مسلسل زيزينيا قائلاً: "كنت بشتغل مع سيد حجاب باستمرار وكان الوقت ده سافر وجيبنا أحمد فؤاد نجم عشان يكتب التتر".

وتابع جمال عبد الحميد: "كان لازم اختار مجموعة كبيرة من نجوم مصر، ويحيي الفخراني اشتغل معايا في علي بابا والأربعين حرامي، ولما جيت أعمل زيزينيا وأسامة أنور عكاشة هو اللي رشحه".

وتابع جمال عبد الحميد: "كنت حابب فاروق الفيشاوي بس هو اعترض عليه رغم أن فاروق كان ماضي معانا وعمل بروفات وفاروق زعل ومشي وليلي علوي مشيت هي كمان ومبقتش عارف أجيب مين مكانها وهو قالي على آثار الحكيم بس كل الناس كانت بتكرها عشان بتتخانق مع كل الناس والجزء اللي بعده جيبت بدالها هالة صدقي".

يعتبر المخرج جمال عبد الحميد من أهم المخرجين المصريين الذين قدموا أعمال تلفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال من بينها، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "علي بابا والأربعين حرامي ضمن سلسلة ألف ليلة وليلة"، مسلسل "ريا وسكينة"، كما قدم فوازير رمضان مع الفنانة نيللي في فوازير "عالم ورق ورق ورق"، وفوازير أخرى مع الفنانة شريهان وكانت بعنوان "حاجات ومحتاجات".