شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر: حتى يكون الفنان مبدعًا ينبغى أن تتاح له حرية الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل ندوة "حرية الإبداع والقانون والعمل" بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولي من منتدى الحياة للثقافة والفنون برئاسة دكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبحضور النجم محمود حميدة، والنجمة إلهام شاهين، والمخرج محمد عبد العزيز، والمخرج علي بدرخان، والمخرج عمر عبدالعزيز، والكاتب إبراهيم عبد المجيد، والمخرج خالد جلال.

وبدأ الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر حديثه عن الحرية والإبداع والعلاقة بينهما قائلاً: حتى يكون الإنسان مبدعًا ينبغي أن تتاح له حرية الإبداع، عندما نتحدث عن العلاقة بين الإبداع والحرية فإننا في الواقع نتحدث عن وجهين لعملة واحدة، فالإبداع يمثل للإنسان هدفه الأول والأخير، لذلك تسعى الحرية جاهدة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يضمن للإنسان تحقيق حاجياته وسعادته ورفاهيته، والوصول أيضًا بهذا الإنسان إلى حد الكمال النسبي، والأفضل هو أن يكون المبدع هو الرقيب على إبداعه.

وردًا علي الإعلامي سعيد جميل الذي كان يؤكد خلال حديثه في الندوة أن هناك فنانين لا يمكن أن يكونوا قدوة في المجتمع وأن أعمال البلطجة هي التي تسيطر علي فنهم، قال عبد الناصر: علي العكس هناك العديد من الفنانين كانوا بمثابة قدوة ورمز للعديد من الشباب والأطفال، وأن الفن أستطاع أن يغير الكثير من فئات المجتمع.

ومن جانبه قال الأستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى: حرية الإبداع وحرية الفكر من القضايا المهمة، ويعملا علي تطوير المجتمع، والإبداع يتطلب خيالاً حرًا يتحرك عبر الفضاء دون قيود والمبدع بطبيعته ضد ما يحاصر عقله وذاته. : حتى يكون الفنان مبدعًا ينبغى أن تتاح له حرية الإبداع.







