شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: بحب أعكس اللي بيحصل بالشارع المصري فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوته المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تديرها المذيعة بسنت الحسيني، عن بدايته في الإخراج قائلاً: اشتغلت في ماسبيرو في المونتاج حبًا فيه، وكنت بشتغل في فترة طويلة تقريبًا 9 سنوات، أفلام تسجيلية ودراما وغيرها، والمونتاج علمني أشياء غير طبيعية، وطلبوا مني اشتغل مخرج برامج واشتغلت في برامج بالتليفزيون المصري، واشتغلت بعد كده في الدعاية والإعلان".

وتابع جمال عبد الحميد: "أنا مصري وبعشق مصر وبحب المواطن المصري وأحب كل ما يحدث في مصر، وأحب لما أعمل دراما أعكس ما يحدث الشارع المصري، ولما اشتغلت في فترة في مجال الدعاية والإعلانات وكنت بقعد في أماكن شعبية كتيرة تعلمت خلالها أن الناس اللي بشوفها في حياتي بتعلم منها سواء اللبس أو الكلام والحوار شكله إزاي لأن التجربة الحياتية حاجة مهمة جدًا، ولذلك لما اشتغلت في الدراما كنت بعمل تركيبة الشخصيات".

وأضاف جمال عبد الحميد: "كنت لما أقرأ السيناريو أشوف الدخول فين والنهاية فين، وأشوف التركيبات والتجربة الحياتية خلتني أشوف الشخصيات تركيبتها إزاي، وعملت أغاني فيها دراما زي أغنية المليونيرات وعملت نجاحا كبيرا، وحبي للدراما خلاني اشتغل في المسرح فترة طويلة، وأول مرة حصل دراما كانت سهرة اسمها تحت الملاحظة لاسامة أنور عكاشة".