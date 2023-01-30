شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحى تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة بلقيس فتحى حفلاً غنائيًا فى دبى، يوم 8 فبراير الشهر القادم، ومن المقرر أن تقدم بلقيس خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، التى يتفاعل معها الجمهور.

كما أحيت بلقيس فتحي، مؤخرًا حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وأيضًا أحيت حفلاً غنائيًا فى سلطانة عمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطنى، حضره عدد كبير من الجمهور الذى تفاعل معها وردد كلمات الأغانى.

وتغنت بلقيس بعدد من أشهر أغنياتها مثل، أمام مرايتي ودبلوماسي والمزاجنجي وشوف لي حل بجملة؛ فيما تفاعل الجمهور مع الأغنيات وقاموا بترديدها؛ وطلبوا منها إعادة اغنية دبلوماسي أكثر من مرة، كما قدمت بلقيس عدد من الأغنيات الشعبية التى أشعلت بها حماس الجمهور الحاضر للحفل، بمشاركة فرقتها الموسيقية.

وطرحت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي مؤخرًا، أغنية "أمام مرايتي" على طريقة الفيديو كليب على منصات السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت بلقيس في الأغنية مع المخرج اللبناني دان حداد والأغنية من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

‏كما طرحت بلقيس أغنية "مزاجنجي" التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحى والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية "دبلوماسي".