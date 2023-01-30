فن ومشاهير

منتدى الحياة للثقافة والفنون يكرم حميدة وإلهام شاهين وبدرخان وصبحى

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القاهرة - سامية سيد -  
كرم منتدي الحياة للثقافة والفنون في دورته الأولى والتي أقيمت اليوم بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك برئاسة دكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عددًا من الفنانين والكتاب والمسرحين، حيث كرم كلاً من النجم محمود حميدة، والنجمة إلهام شاهين، والنجم محمد صبحي واستلمها الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر. 

 

وتم تكريم أيضًا المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج علي بدرخان، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والإعلامي ياسر عثمان، والإعلامية نهي توفيق، والمخرج خالد جلال، والفنان هاني حسن. 

 

وقد شارك  في المنتدي عدد كبير من الفنانين والمثقفين في مختلف المجالات، وكان عنوان المنتدى هذا العام "الإستثمار والصناعات الثقافية"وقد ضم المنتدي العديد من الأنشطة حيث بدأ في تمام الواحدة ظهرًا بمعرض للحرف والمنتجات اليدوية مرورًا بـ 4 جلسات نقاشية مختلفة تم  من خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي فكرة صناعة الثقافة . 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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