شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الحياة للثقافة والفنون يكرم حميدة وإلهام شاهين وبدرخان وصبحى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

كرم منتدي الحياة للثقافة والفنون في دورته الأولى والتي أقيمت اليوم بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك برئاسة دكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عددًا من الفنانين والكتاب والمسرحين، حيث كرم كلاً من النجم محمود حميدة، والنجمة إلهام شاهين، والنجم محمد صبحي واستلمها الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

وتم تكريم أيضًا المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج علي بدرخان، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والإعلامي ياسر عثمان، والإعلامية نهي توفيق، والمخرج خالد جلال، والفنان هاني حسن.

وقد شارك في المنتدي عدد كبير من الفنانين والمثقفين في مختلف المجالات، وكان عنوان المنتدى هذا العام "الإستثمار والصناعات الثقافية"وقد ضم المنتدي العديد من الأنشطة حيث بدأ في تمام الواحدة ظهرًا بمعرض للحرف والمنتجات اليدوية مرورًا بـ 4 جلسات نقاشية مختلفة تم من خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي فكرة صناعة الثقافة .