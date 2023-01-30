شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جمال عبد الحميد فى ندوة بمعرض الكتاب: كنت بهرب من المدرسة وأروح الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوته المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تديرها المذيعة بسنت الحسيني، عن بداية في المونتاج، قائلاً: "وأنا صغير وعندي 9 سنوات كان والدي بيخرج أفلام تسجيلية في أستوديو الأهرام، وأول مرة دخلت الاستوديو كانوا بيصوروا فيلم لمحمود المليجي، وكنت مبسوط جدًا، ورؤيتي له هي سبب دخولي للاستوديوهات".

وتابع جمال عبد الحميد: "كنت بهرب من المدرسة وأروح الاستوديوهات، وبدأت أعشق السينما المصرية لما كنت بتفرج علي عز الدين ذو الفقار، ووهو واحد من أهم المخرجين، وبدات أعشق كل تفاصيل التصوير ديكور وإضاءة وتمثيل وإخراج وكل شيء، واتعلمت المونتاج حبا فيه وهو أساس تاريخ السينما والدراما المصرية".

يعتبر المخرج جمال عبد الحميد من أهم المخرجين المصرين الذين قدموا أعمال تلفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال من بينها، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "علي بابا والأربعين حرامي ضمن سلسلة ألف ليلة وليلة"، مسلسل "ريا وسكينة"، كما قدم فوازير رمضان مع الفنانة نيللي في فوازير "عالم ورق ورق ورق"، وفوازير أخرى مع الفنانة شريهان وكانت بعنوان "حاجات ومحتاجات".