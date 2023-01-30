على الكشوطى يكتب: "the menu" قد لا نحتاج منك سوى كلمة شكرًا!

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأثرياء يصبهم، بعض الأمراض التي تتعلق بثرائهم، فمنهم من يشعر أنه قادر على شراء الناس من حوله ومنهم من يصيبه السخط الدائم ويتحولون لأشخاص متعجرفة لا يرضيهم شيء، رغم محاولات من حولهم الحثيثة لإرضائهم سواء بالإتقان في العمل أو التفاني فيه لحد قد يصل للتماهى، منتظرين من هؤلاء الأثرياء فقط كلمة شكرًا، أو ربما تقديرًا معنويًا يزيح تعب المجهود المبذول في محاولة إرضاء تلك الطبقة التي ربما إن رضيت لا يخلو ذلك الرضا من تأفف أو نقد، ما يضيع مجهود من حولهم في إرضائهم هباء.



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تلك العجرفة لدى الأثرياء عندما تتقابل مع الكبرياء لدى الأطراف الأخرى، ربما لا تمر مرور الكرام، وهو ما دار حوله " the menu" ذلك الفيلم الذي تضافرت فيها الكثير من عناصر النجاح بداية من فكرته البراقة التي تناقش ذلك السخط الذي يتفشى بين كثير من الأثرياء تجاه من يخدموهم، لا شيء سوى لأنهم أثرياء ويرون أنه يحق لهم التعجرف والمزيد من التعجرف والتأفف طالما يدفعون مقابل هذه الخدمات، ضاربين بعرض الحائط تفاني مقدمي تلك الخدمات وتقديرهم لذاتهم وحساسيتهم ضد النقد خاصة إن كان يندرج تحت بند الفذلكة، في الوقت الذي لا يخلو هؤلاء الأثرياء من الفساد والعيوب التي تستحق النقد فعلاً وربما اللاذع منه.

القصة صادمة وتصل لحد الكوميديا السوداء في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تصل لحد الرعب، ذلك الشيف المتحرف سوليك ويجسده رالف فاينس، الذي وصل إلى قمة الاحتراف في مجال يصعب فيه إرضاء العملاء الأثرياء، ونقاد الطعام، يصل به الأمر للتمرد الكامل، مع احتفاظه باحترافيه في تقديم الطعام وصنعه بعدما قرر أن ينهى حياة هؤلاء المتذمرين ممن لا يرضيهم أو يدهشهم ابتكاراه، ليقرر في التخلص من هذه الضغوط التي أصبح غير قادر على تحمله ويقوم بالتطهر من نزواته وعملاءه من مرضى النفوس والفاسدين أيضا كل منهم بعلى طريقته.



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ليلة صعبة يعيشها عملاء سوليك من زبائن المطعم الشهير الذي يقع على جزيرة تحت سيطرة سوليك بمن يعملون بها فالجميع يخضع لسيطرته وطلباته التي تصل إلى حد قتل النفس، ربما لا تظهر أسباب تلك الاستكانة والانصياع لأوامره ولكنهم فيما يبدو يعانون من عدم الرضا هم أيضا.