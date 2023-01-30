شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تعلن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة غدًا الثلاثاء الموافق 31 من يناير الجارى، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس الذى يتزامن مع الـ9 من فبراير، كما أكدت أن الانتخابات ستجرى الجمعة الـ3 من مارس داخل نادى النقابة من الساعة 9 صباحًا حتى الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت النقابة افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر الماضى، كما شهد اليوم وقتها تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.