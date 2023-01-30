مي فاروق: “مش عارفة الحياة إزاي هتكمل”

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 06:50 مساءً - حرصت الفنانة مي فاروق على توجيه الشكر لكل من قدم لها التعازي والمواساة في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام .
كتبت مي فاروق في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام”: “شكر الله سعيكم جميعا وتقبل منكم دعائكم لأبويا وحبيبي ” .
تابعت: “شكرا لكل حد وقف جنبي ومعايا بمكالمة أو رسالة أو وجوده جنبي .. شكرا لكل الحب اللي شوفته لأبويا وليا” .
أضافت مطالبة محبيها بالدعاء لها ولوالدها الراحل: “دعواتكم دائما له بالرحمة والمغفرة، ولي بالصبر وأن يربط الله على قلبي” .
اختتمت الفنانة مي فاروق: “لأن مصيبتي فيه كبيرة ومش عارفة الحياة إزاي هتكمل بعده، كان كل حاجة ليا .. كسر ظهري ووجع قلبي” .
وكانت قد أعلنت الفنانة مي فاروق وفاة والدها فاروق إبراهيم عطوة صباح يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض وتواجده في أحد المستشفيات .
كتبت مي فاروق في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلنة خبر الوفاة: “أبويا مشي وسابني .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .
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