الإماراتية أحلام تُدافع عن أصالة بعد أزمة التدخين

بعد الضجة التي رافقت كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج "سعودي آيدول"، حرصت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي على الدفاع بقوة عن المطربة السورية أصالة نصري التي واجهت الكثير من الانتقادات بعد ظهورها وهي تدخّن.

ولم تتردّد أحلام في الدفاع عن أصالة، وردّت بقوة على أحد منتقدي ظهور الأخيرة في مقطع فيديو وهي تدخّن السجائر الالكترونية، حيث كتبت عبر "تويتر": "اعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة وهذا لن يقلّل من قدرها، أخوي هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخّنت ع الهواء مباشرة، ومثل ما شفت هذا وراء الكواليس!!".

وأضافت أحلام في تغريدة ثانية: "الناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ما سوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها".

وفي سياق منفصل، كشفت أحلام عن موعد الحفل الذي ستحييه في الرياض، العاصمة السعودية، من خلال تغريدةً عبر صفحتها في موقع "تويتر"، قالت فيها: "الليلة الماسية يوم 17 فبراير. لعيونكم وأنتظركم".

كما بثّت أحلام مقطع فيديو من خلال حسابها في "إنستغرام" للترويج للحفل، وعلّقت عليه بالقول: "الليلة الماسية يوم 17 فبراير لعيونكم وأنتظركم. رياض العز، وبيتي الثاني، بنت زايد". ووضعت علمَي السعودية والإمارات، وقدَّمت الفيديو على أنغام أغنيتها "أنا ما أستغني".

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