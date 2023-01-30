شكرا لقرائتكم خبر عن 62 عامًا على عرض فيلم "السفيرة عزيزة".. شاهد الإعلان الأول للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين 62 عامًا على عرض فيلم السفيرة عزيزة الذي طرح فى 30 يناير 1961، ويعد الفيلم واحدًا من كلاسيكيات السينما المصرية، ونال إعجاب كل المشاهدين من وقت عرضه حتى الآن، وضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم.

الفيلم من بطولة سعاد حسنى وشكرى سرحان وعدلي كاسب وعبد المنعم إبراهيم، ووداد حمدى وتأليف أمين يوسف غراب وإخراج طلبة رضوان.

وتدور أحداث الفيلم حول المدرس أحمد شكرى سرحان الذى ينتقل للسكن فى شقة يمتلكها عباس الجزار الجشع سليط اللسان عدلى كاسب، يقع أحمد فى حب عزيزة شقيقة عباس سعاد حسني، وينجح أحمد فى كسب ثقة الجزار، فيزوجه من شقيقته، ولكنها تقوم بعد الزواج باﻹلحاح على زوجها من أجل أن يطالب عباس بنصيبها من الميراث، لتنشأ الخلافات بينهم.

وفى فيديو لإعلان فيلم السفيرة عزيزة فقام أبطال الفيلم بالتحدث عن الفيلم على خشبة المسرح وقام كل منهم بتقديم دوره وكان الإعلان عبارة عن حوار بين أبطال العمل سعاد حسنى وشكرى سرحان ووداد حمدى وعبد المنعم ابراهيم وعدلى كاسب ليعرف كل منهم المشاهدين بدوره.