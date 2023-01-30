شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أغنية "قسمة ونصيب" بتوزيع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد جمال أغنيته "قسمة ونصيب" والتى قام بإعادة توزيعها موسيقيًا بشكل جديد، بعد ارتباط محبيه ومعجبيه بها ومطالبته بغنائها فى العديد من حفلاته التى أحياها فى الفترة الأخيرة.

يذكر أن أغنية "قسمة ونصيب" هى أول أغنية للفنان أحمد جمال فى مشواره الفنى، وقبل مشاركته فى برنامج "أراب آيدول" ولها مكانة خاصة لديه، لكونها عرفته بالموسيقار الراحل عمار الشريعى، وبعد نجاحها أعجب به الشريعى وبموهبته، وقام بتلحين ثلاث أغنيات له هى أغنية "حبيبتي " تتر مسلسل "مذكرات سيئة السمعة" وأغنية "ستر و غطا"و "البيت بيت ابونا" تتر مسلسل "بيت الباشا".

أغنية "قسمة ونصيب" أغنية عاطفية، رومانسية، تحكى عن تدخل القدر فى علاقات الحب من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد شفيق وتقول كلماتها:..

كل شيئ قسمة ونصيب تبقى جنبي او تغيب

مهما يحصل برده انت نور عيوني و الحبيب

مهما كان ردك عليا طول سنينى عمرى اللى جايه

عمرى ما هنساك و قلبى مش هيعشق مره تانية

ده نصيب و انا هعمل ايه انكتبلى اعيش وحيد

و اللى قلبى يحس بيه عن عنيا يكون بعيد

كنت فاكر انى هنسى و اقفل الباب عالحكايه

و الحقيقه طلعت لسه على خط البدايه

مش هنا و مش جمبى يمكن بس فى كل الاماكن

خت ميت مليون مسكن بس وجع البعد ساكن

ده نصيب و انا هعمل ايه انكتبلى اعيش وحيد

و اللى قلبى يحس بيه عن عينيا يكون بعيد