شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ 20 بحضور صلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم علي الحجار بعيد زواجه الـ 20، وذلك مع مجموعة من الأصدقاء والصديقات من الوسط الفنى، حيث كان على رأسهم الفنان الكبير صلاح عبد الله، والنجم أحمد عبد العزيز، ومجموعة أخرى من الأصدقاء، ونشر الحجار عبر صفحته على فيس بوك، فيديو للاحتفال، وعلق عليه: "عشرين سنة سعادة الحمد لله"، والتف الحضور حول الحجار وزوجته، وغنوا لهما بمناسبة عيد زواجهما، ثم أطفأ الحجار وزوجته شمع تورتة الاحتفال.



الحجار وزوجته وسط الأصدقاء



علي الحجار وصلاح عبد الله

ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار

وكان الحجار، قد أحيا الخميس الماضى مع نجله أحمد على الحجار حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى تحت شعار "ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار"، وقدم الحجار مجموعة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان.

تفاصيل وفاة أحمد الحجار

وكان الفنان على الحجار قد كشف عن تفاصيل وفاة شقيقه الملحن أحمد الحجار فى شهر يناير من عام 2022 قائلاً: عندما غنيت في أول حفلة لي كانت من أغنية أخى الحبيب أحمد الحجار، وموت الأخ صعب للغاية، خاصة أخ الفارق العمري بيننا عام ونصف فقط.

وأضاف الفنان على الحجار، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة "سى بى سى"، أن علاقته بشقيقه الراحل كانت متشابكة في الكثير من الأمور، موضحًا أن أحمد الحجار كان يلحن له طوال الوقت، لذلك كانا طوال الوقت ملتصقان ببعضهما، متابعًا: أخي من أكثر الملحنين الذين فهموا أين أكثر المناطق الجيدة في صوتي، فكان صديقا وأخا.