شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل زفاف مارك أنتونى وزوجته نادية فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج المغني العالمي مارك أنتوني 54 عامًا، من عروسه الرابعة نادية فيريرا 23 عامًا، بعد خطوبة استمرت لمدة ثمانية أشهر، وأقام زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم، حفل فاخر في متحف بيريز للفنون في ميامي، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "pagesix".

وتظهر صور حفل زفاف أنتوني وفيريرا، العروس مرتدية فستان من الدانتيل الأبيض من تصميم غاليا لاهاف، والمزين بزخارف، ومن جانبه، بدا أنتوني أنيقًا في بدلة كريستيان ديور.

كما حضرت الممثلة العالمية سلمى حايك، ولاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام الحفل، بالإضافة إلى ذلك لم يحضر حفل الزفاف زوجته السابقة جينيفر لوبيز، وزوجها الجديد بن أفليك، ولا التوأم إيمي وماكس، البالغان من العمر 14 عامًا، وأقيم حفل الزفاف في الساعة 7:30 من مساء السبت، وفقًا لتقرير من موقع Hola، حسبما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن عمدة ميامي فرانسيس إكس.سواريز كان بمثابة مسئول الزفاف في السهرة، التي حضرها عدد من النجوم من بينهم مالوما وروميو سانتوس، بالإضافة إلى ذلك ضم الاحتفال أسماء كبيرة أخرى مثل ولين مانويل ميراندا ولويس فونسي، وبارك الأب خورخي، الزواج، قبل أن يختم الزوجان بقبلة على تبادل النذور.



ديفيد بيكهام

ووصفت Hola ثوب نادية بأنه "ذو تصميم ذو ذوق رومانسي وتفاصيل دانتيل جميلة وذيل طويل وضخم."

واختار مارك، أصدقائه ديفيد وكارلوس سليم، بالوقوف جانبه، وبالنسبة لنادية، كانت وصيفتها صديقتها ماريا إيلينا توروكو، التي تزوجت من كارلوس سليم دوميت، الابن البكر لكارلوس سليم.

وكان ابنا مارك، كريستيان، 21 عامًا، ورايان، 19 عامًا، من زوجته السابقة دايانارا توريس، حاضرين في يوم والدهما الخاص.

وفي مايو الماضي، احتفل الزوجان الجديدان بخطوبتهما في حفلة في Sexy Fish Miami، وأعلنت نادية عن خبر الخطوبة على إنستجرام، بإلقاء نظرة خاطفة على خاتم ألماس، كان يتوسطه حجر كبير على شكل الزمرد وحجرين أصغر على الجانبين.



مارك أنتوني ونادية فيريرا



مارك أنتوني ونادية فيريرا



مارك أنتوني ونادية فيريرا