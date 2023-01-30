شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيجار" يسيطر على أسماء الأعمال الفنية المصرية آخرها "2 للإيجار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأعمال الفنية في مصر سواء في مجال السينما أو الدراما، تنوعًا في المضمون والمحتوى وأيضًا تنوع في أسماء الأفلام، فمن المعروف أن اسم الأعمال الفنية هو عامل من عوامل جذب المشاهدين كنوع من أنواع الترويج للعمل، ولكن في الفترة الأخيرة تصدر أسماء العديد من الأفلام والمسلسلات كلمة "للايجار"، وهذه الظاهرة ليست بجديدة ولكنها كثرت بشكل كبير في الفترة الماضية، نكشف خلال هذا التقرير الأعمال الفنية تضمن اسمها كلمة "ايجار".

فيلم عروسة للإيجار

كانت بداية اختيار كلمة "للإيجار" في الأعمال الفنية منذ 77 عام من خلال فيلم "عروسة للإيجار" عام 1946، ووتدور قصته حول رجل ثري يرغب في تزويج فتاة عاشت في كنفه لابنه المستهتر دائم الجلوس على موائد القمار، ويستولي على أموال كان والده قد أوكله ﻹيداعها، ويهرب من المنزل، ويحاول اﻷب أن يجد طريقة ﻹعادته من جديد، والفيلم من بطولة، أنور وجدى، ليلى حلمى، بشارة وكيم، زينات صدقي، حسن فايق، وهو من تأليف وإخراج فريد الجندى.

فيلم ابن للإيجار

قدم الفنان محمد فوزى، في عام 1953 فيلم بعنوان "إبن للإيجار"، وشاركه في بطولته كل من، ليلى فوزى، تحية كاريوكا، مارى منيب، حسن فايق، فريد شوقى، زوزو شكيب، وتدور قصته حول (زعتر) يعمل مع (مِلَبِّسة) في الفرقة التمثيلية التي يديرها (جوهر)، وعندما يعرف (جوهر) بحكاية ابن (نجاتي باشا) الذي اختفى منذ عشرون عامًا ولم يستدل له على اثر، فيعرض (جوهر) على (زعتر) ان ينتحل شخصية الابن، ويرفل زعتر بدوره في نعيم الحياة مع أسرة (نجاتي باشا)، وتتوالى الأحداث.

فيلم زوج للإيجار

قدم الفنان إسماعيل ياسين فيلم بعنوان "زوج للإيجار" عام 1961، وشاركه البطولة كل من، زهرة العلا، حسن فايق، نجوى فؤاد، كمال حسين، وداد حمدى، ميمى شكيب، وتدور قصته حول (مراد) الذى يتعرض لضائقة مالية، ولا يجد أمامه حل سوى السفر لعمه لإقتراض بعض النقود، ولكن هناك كثير من المسئوليات تمنعه من السفر حتى يجد سكرتيره (حسن) شخص شديد الشبه به يدعى (فلفل)، وتتوالى الأحداث.

فيلم هرم للإيجار

قدم النجمان سعاد نصر وأشرف عبد الباقى، فيلم بعنوان "هرم للإيجار" عام 1992، وشاركهما في البطولة كل من حسين الشربينى وحجاج عبد العظيم، وتدور قصته حول شاب يعمل في شركة للسياحة، يؤمن بأن داخل الهرم قوة سحرية تشفي من جميع الأمراض، فيعرض على الحكومة المصرية أن تستأجر الهرم وذلك من أجل استعماله في شفاء الناس.

فيلم للإيجار

قدم الفنان خالد الصاوى بفيلم بعنوان "للإيجار" عام 2021، وشاركه في البطولة كل من، محمد سلام، شيرى عادل، وتدور قصته في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل إيجار قديم

عرض بنهاية عام 2022، مسلسل بعنوان "إيجار قديم" بطولة شريف منير، وصلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبى، هشام جمال، ميمى جمال، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

فيلم اتنين للإيجار

يخوض النجمان بيومى فؤاد ومحمد ثروت، بطولة فيلم بعنوان "اتنين للإيجار" والذى يعرض فى دور العرض السينمائى حالياً، والفيلم من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، رانيا يوسف، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.