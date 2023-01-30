نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 05:44 مساءً - تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة قلبية بعد شعوره بضيق في التنفس ومعاناته من ضعف في عضلة القلب .

وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بالدقي ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية .

وفي سياق آخر كان نادر أبوالليف قد طرح مؤخرا دويتو مع المطربة هبة مختار يحمل اسم “الراجل الحنين رزق” على موقع “يوتيوب” .