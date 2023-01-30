حسن يوسف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناتين على يوتيوب

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 05:44 مساءً - تقدم الفنان حسن يوسف ببلاغ إلى النائب العام ضد قناتين على موقع “يوتيوب”، والذي اتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة عنه وعن زوجته الفنانة شمس البارودي وتسئ لهما .

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي عن موكله الفنان حسن يوسف أن من بين الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها خبر تحت عنوان “”طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج”” .

وأضاف أن تلك القنوات لم تكتف بنشر أخبار كاذبة فقط، ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات .

وأكد شعبان سعيد على أن ما قامت به تلك القنوات يستوجب العقاب، مطالبا في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق هذه القنوات .