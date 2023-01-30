أصالة تعتذر لجمهورها بعد فيديو التدخين

تسبّب مقطع فيديو تم تداوله بين راود مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفنانة السورية أصالة نصري داخل كواليس برنامج اكتشاف المواهب "سعودي آيدول"، وهي تدخّن السجائر الإلكترونية، في هجوم عنيف عليها من جمهورها.

وحرصت أصالة على تقديم اعتذار لجمهورها، وذلك بعد موجة الغضب العارمة التي لاحظتها على مختلف حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول الفيديو، وكتبت عبر حسابها في "تويتر" قائلةً: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ما كان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني... بكرّر اعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".

من ناحية أخرى، كانت أصالة قد حققت نجاحاً باهراً من خلال أغنية "غلبان"، والتي تفاعل معها الجمهور بقوة فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطّت الأغنية حاجز الـ45 مليون مشاهَدة منذ طرحها.

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