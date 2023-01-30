شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مغنية يشيد بكليب "بدي حدا حبو" لنانسى عجرم: أغانيها قريبة من الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بأحدث أعمال النجمة نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "بدي حدا حبو"، الذي قامت بطرحه منذ أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" محققة مليونًا و300 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها.

أغنية "بدي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، وأخرج الكليب سمير سرياني.

وكتب باسم مغنية عبر حسابه على "تويتر": "اختارت نانسي أعمالها بعناية عنيدة بخيارتها المتنوعة على كل الأصعدة، تشبه نفسها في حياتها وعملها وهذا ما يميزها عن الآخرين، أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع، ترفع القبعة لها ولفريق عملها، ومؤخرا المخرج سمير سرياني"، لترد عليه نانسي قائلة: "وكيف ما بدي حبك، إنت اللي بموهبتك فرضت حالك وبإصرارك استحقيت النجاح بجدارة، باسم كل الحب والاحترام وكلمة شكرًا قليلة".



نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.