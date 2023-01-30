شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يعلن عرض فيلمه "أخى فوق الشجرة" فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان رامز جلال عن عرض فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" في دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعرضه للجمهور بمختلف قاعات السينما هناك.

وكان فيلم "أخي فوق الشجرة" طرح في سينمات مصر في يوم 18 يناير الماضي وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات وحصد أمس الأحد إيرادات بلغت 410 آلاف جنيه، لتصل إجمالى ما حققه الفيلم أكثر من 6 ملايين ألف جنيه، ومن المقرر أن يستمر الفيلم في عرضه لموسم إجازة نصف العام.



رامز جلال

يجسد الفنان رامز جلال دور شقيقين توأم ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة"، وتدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج، والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.