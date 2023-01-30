شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حافظ عن "الباب الأخضر": تجربة مهمة ومختلفة بتمس المشاعر الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إسلام حافظ كواليس مشاركته فى فيلم "الباب الأخضر" من كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، الذي يعرض حصريًا عبر منصة watch it الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تجربة الفيلم بالنسبة له مهمة جدًا، وأنه تحمس للعمل قبل حتى قراءة السيناريو، يكفي أنه من كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة.

وتابع إسلام حافظ خلال لقاء نشرته منصة watch itالإلكترونية: "أول ما كلمني أستاذ رؤوف عبد العزيز المخرج من قبل ما أقرأ العمل وقالي فيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة اتحمست جدًا، حماس غير المعتاد، وكانت الشخصية جاذبة جدًا ليا كعادة كل شخصيات أسامة أنور عكاشة، إنها تكون جذابة وبتلمع".

وعن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال أحداث فيلم الباب الأخضر، أوضح: "أنا بقوم بدور دكتور، كان غريب بالنسبالي لما قرأت الشخصية، لأنه بيعمل حاجات مريبة جدا بمنتهى السلاسة فكان لازم أحبه وأشوف ازاي بيعمل كل دا بمنتهي البساطة، وكنت مستمتع جدا، ويا رب أكون قدرت أعمل كدا".

وأضاف: "مش أول مرة اشتغل مع رؤوف عنده رؤية خاصة لأنه مش بس مخرج شاطر فهو مدير تصوير شاطر، وليه وجهة نظر مع الممثلين مريحة ليا كممثل، هو عارف اللي هو عايزه ويقدر يوصله بمنتهى البساطة والسلاسة، لما قرأت كمان لقيت إن الفيلم مختلف، بيمس المشاعر، بيتكلم عن البني ادميين بطريقة مش تقليدية خالص، ودا أسامة أنور عكاشة مكنش شبه حد".

فيلم "الباب الأخضر" تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.