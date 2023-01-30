شكرا لقرائتكم خبر عن منح كارولين تشامبيتير كاميرا برلينالة بمهرجان برلين تكريمًا لمشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73 عن منح المصورة السينمائية كارولين تشامبيتير كاميرا برلينالة تكريمًا لمشوارها وذلك يوم الخميس 23 فبراير واختارت تشامبيتييه فيلم The Innocents للمخرجة آن فونتين، والذي قامت بتصويره السينمائي ليعرض بعد حفل توزيع الجوائز كجزء من تكريمها.

كارولين شامبيتير قدمت أكثر من مائة فيلم في حياتها المهنية كمصورة سينمائية، امتد مشوارها من عام 1979 حتى الوقت الآن.

اشتهرت كارولين تشامبيتييه بموهبتها خارج الحدود ، وقد حصلت على العديد من الجوائز ، منها جائزة سيزار لأفضل تصوير سينمائي ، وجائزة جياني دي فينانزو ، وجائزة سيلفر فروغ وتم ترشيحها أربع مرات أخرى لجائزة سيزار و حصلت على جائزة Lumière في عام 2022.

وفي سياق متصل كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير،The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.