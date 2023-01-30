دنيا عبد العزيز تكشف سبب عدم ظهور زوجها معها في المناسبات

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 03:50 مساءً - كشفت الفانة دنيا عبد العزيز عن سبب عدم ظهور زوجها المهندس مصطفى كامل معها في العديد من المناسبات .

أشارت دنيا عبد العزيز في مقابلة لبرنامج “عرب وود” إلى أن زوجها لا يحب الأضواء والظهور أمام الكاميرا .

فقالت: “هو مش بيحب خالص الظهور، هو بيجي معايا بالعافية .. مش بيحب الكاميرات ولا هو بتاع سوشيال ميديا” .

أضافت دنيا عبد العزيز: “هو في شغله، في عالم تاني عنده خصوصيته مبيحبش الأضواء” .

https://www.facebook.com/watch/?v=728900872131860&t=14

وكانت قد احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بزواجها من المهندس مصطفى كامل في مايو 2022، في حفل زفاف أقيم على شاطئ البحر داخل إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع .

وأطلت دنيا عبد العزيز بفستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي حرص على التواجد بحفل الزفاف وتهنئة الفنانة المصرية على زواجها .

كما شهد حفل زفاف دنيا عبد العزيز حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من : مي نور الشريف وميدو عادل وميسرة وإيمي سالم وغيرهم .. وأحيت الحفل الفنانة والراقصة دينا .